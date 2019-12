Jonathan Nemer faz desabafo emocionante sobre o acidente na BR-060

View this post on Instagram

Esse foi o momento exato em que um jovem, de 22 anos, e um senhor, de 65, foram atropelados na BR-060, entre Brasília (DF) e Anápolis. Eles haviam parado no trecho para ajudar um carro que tinha capotado. O rapaz tinha o sonho de ser policial rodoviário federal e era reconhecido pela corporação por sempre ajudar quem passava por apuros na pista. “Hoje foi uma das piores da minha vida”, desbafou Jonathan Nemer que passava pelo local e viu a família da vítima chegando até o corpo. O humorista ia de Anápolis para Brasília e contou que por pouco não esteve no lugar das vítimas. Reportagem completa em portal6.com.br. O link está na bio. #Acidente #BR-060 #PRF