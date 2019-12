Sicredi atinge novo patamar em classificação de risco de crédito

Pioneira, instituição financeira se tornou modelo no cooperativismo de crédito no Brasil e no mundo

A Moody’s, uma das principais agências de classificação de risco de crédito do mundo, elevou as notas do Sicredi de Aa2.br para Aa1.br nos ratings corporativo e de emissor em escala nacional, ambos de longo prazo.

A nova avaliação atesta a capacidade do Sicredi de manter métricas de risco de ativos acima da média do mercado de capitais durante crises econômicas e, ainda, de sustentar seu alto nível de capitalização e rentabilidade. Na atualização, a agência também reafirmou todas as outras avaliações e classificações da instituição financeira cooperativa.

Segundo Cesar Bochi, diretor de Administração do Sicredi, a avaliação da Moody’s reafirma o bom desempenho da instituição financeira, que se tornou modelo para o cooperativismo de crédito no Brasil e no mundo.

“Seguimos apresentando um crescimento contínuo, mesmo nos momentos em que o cenário econômico trouxe grandes desafios. Fechamos o primeiro semestre deste ano com crescimento de 10% no resultado líquido, chegando à marca de R$ 1,5 bilhão, e com patrimônio líquido que supera a marca dos R$ 16 bilhões. São resultados de uma participação muito ativa dos nossos mais de 4 milhões de associados e de um modelo de negócio sólido e seguro”, diz.

Além da nota aplicada pela Moody’s, o Sicredi obtém bom desempenho em avaliações da Fitch Ratings e Standard & Poor’s, que também estão entre as principais agências de classificação de risco de crédito no mundo. O rating nacional de longo prazo que avalia o grau de investimento com qualidade alta e baixo risco tem a nota máxima da Standard & Poor’s (AAA) e a nota AA da Fitch Ratings.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

