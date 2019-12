Antes de desaparecer, jovem de Anápolis fez pedido de ajuda

Caso já foi registrado na Polícia Civil e pai dela afirma que não vai desistir de encontrá-la

Familiares e amigos e estão à procura de Nadielly Fernandes, de 21 anos, desaparecida desde a última segunda-feira (16), em Anápolis.

No dia em questão, a jovem saiu pela manhã do Viviam Parque, onde mora, afirmando que iria em uma consulta odontológica. Depois disso, não foi mais vista.

O pai dela, Paulo Barbosa Tomaz, de 44 anos, já registrou o caso na Polícia Civil (PC). “Também fui nos hospitais e até no Instituto Médico Legal (IML), mas não encontrei nada”, disse ao Portal 6.

Ele confirma que uma mensagem pedindo ajuda à uma amiga teria sido enviada WhatsApp da filha no dia do desaparecimento. E acrescenta que essa é a última informação que se tem dela.

“O telefone, quando liga, dá que está desligado ou fora da área de cobertura”, lamentou Paulo Barbosa Tomaz, que afirma que não vai desistir de encontrá-la.

Não se sabe o que pode ter ocorrido com Nadielly Fernandes, que não tem histórico de envolvimento com drogas nem com o crime.

Informações sobre o paradeiro da jovem podem ser repassadas anonimamente ao Disque Denúncia 197 da PC ou à família pelo (62) 9 9349-0714.

Quer comentar?

Comentários