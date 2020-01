Seis histórias que provam que o ano de 2019 em Anápolis valeu a pena

Desencontros, encontros e reencontros que, nesses 12 meses que passaram, tiveram finais felizes

Pessoas corajosas e atitudes que mudaram, para melhor, a vida de muita gente. 2019 foi assim em Anápolis.

Em meio a tantos casos tristes noticiados no Portal 6, diversas histórias chamaram a atenção e emocionaram.

E quem sempre esteve de olho em tudo isso foram vocês, leitores. Abaixo, confira as matérias — mais lidas — e que fizeram 2019 valer a pena.

1 – Salvo pela PM, homem conseguiu voltar para sua terra natal

Esse caso ocorreu no início de 2019, em janeiro. Cristiano Luis Côrrea Dutra, que estava em Goiás cuidando de um câncer, terminou o tratamento no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, e depois disso acabou sendo enviado para Anápolis.

Sem saber como veio parar aqui, o homem — que é de Salvador (BA) — passou um dia inteiro tentando arrecadar dinheiro para ir embora, mas não conseguiu. Populares viram ele se jogando na frente dos carros na Vila Alexandrina e acionaram a Polícia Militar (PM).

Comovidos com a história, os militares que atenderam a ocorrência não só o levaram até o Terminal Rodoviário como também, junto a outros policiais, compraram a passagem de ônibus e esperam ele embarcar de volta até a sua terra natal.

2 – Sem saber o que fazer após a filha ingerir soda, mãe foi ajudada pela CPE

Em março, durante um período de distração enquanto arrumava a casa uma mãe percebeu a filha — à época com apenas oito meses de vida — havia ingerido soda cáustica. Desesperada, ela colocou a bebê no carro e saiu da casa em que residia, no Parque dos Pirineus, em busca de ajuda.

Na altura do Cidade Jardim, a mulher avistou os homens de preto da Companhia de Patrulhamento Especializado (CPE), desceu do veículo e pediu ajuda. De imediato, os policiais colocaram as duas na viatura e levaram até o Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Lá, no entanto, foi oferecido apenas os primeiros socorros e feito o encaminhamento para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança. A ambulância demorava e, com autorização, a CPE levou novamente na viatura a mãe e a bebê para serem atendidas.

3 – Vídeo caseiro registrado em Anápolis ganhou o país

Um vídeo de pouco mais de 50 segundos registrando o gesto de um pai para com a filha em Anápolis viralizou e emocionou o país no mês de outubro. Antônio Carlos, ao chegar em casa do trabalho, presenteou a filha que fazia aniversário com uma fatia de bolo, uma vela e um abraço.

Foi o suficiente para arrancar lágrimas de que assistiu. Diversos famosos compartilharam a gravação caseira e muita gente ajudou a família. A criança ganhou uma festa de princesa, como sonhava, e o pai — pedreiro — ganhou bolsa na Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA) para cursar Engenharia Civil juntamente com a mãe, que será pedagoga.

4 – Professora voltou a primeira escola que deu aula e reencontrou aluna, que hoje é professora

Também no mês de outubro, no dia –15 — do professor, a professora Rosa Marilda, de 65 anos de idade e 47 de carreira, retornou à primeira unidade em que trabalhou em Anápolis. E, para surpresa dela foi homenageada e encontrou Silvia de Cássia, de 51 anos, que foi sua aluna em 1976 e inspirada por ela se tornou professora.

5 – Crianças decidiram pedir desculpas para a vizinhas de uma maneira diferente

Morador do Residencial Morumbi, Murilo e sua irmã costumam brincar de bola. O brinquedo, contudo, sempre caia na casa dos fundos — que não morava ninguém. Mas a situação mudou quando duas vizinhas se mudaram para lá. É que de uma só vez elas devolveram todas as bolas perdidas.

A mãe das crianças pediu cuidado pois talvez as novas moradoras se incomodariam se a bola continuasse caindo na residência. E os pequenos decidiram fazer uma cartinha de desculpas e entregar para elas. Surpreendidas com a atitude, as vizinhas responderam o bilhete e ainda presentearam as crianças.

6 – Profissionais se uniram para resgatar autoestima de moradora de Anápolis

Leidiane Rosa Vidal, de 34 anos, passou por uma transformação radical. Ela, que tinha vergonha até de se olhar no espelho, foi escolhida por profissionais das mais diversas áreas e teve a autoestima resgatada. Ganhou tratamento médico, odontológico e estético, além de roupas e sapatos e um kit feminino para continuar se cuidando.

