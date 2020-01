Focados nas habilidades do século 21, colégios de tempo integral ganham espaço em Anápolis

Públicas, unidades têm gerado resultados positivos com a auto disciplina e o empreendedorismo entre os pilares

Soma quatro o número de colégios públicos de tempo integral que estão com matrículas abertas em Anápolis. Além do conteúdo, as unidades desta modalidade promovem novas aprendizagens que contribuem para uma vida inteira.

Resiliência, trabalho em grupo, empatia, espírito de liderança, auto disciplina, empreendedorismo, espírito crítico e formação para a cidadania são os pilares que sustentam os colégios de tempo integral.

E essa formação focada nas habilidades do século 21 tem gerado resultados cada vez mais positivos, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Boas médias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), melhor acesso ao mundo do trabalho e menores números na evasão escolar estão entre eles.

Os colégios de tempo integral Lions Melchior de Araújo (Vila Nossa Sra. D’abadia), Padre Trindade (Jundiaí) e Gomes de Souza Ramos (Jaiara) ofertam o Ensino Fundamental II — que abrange do 6º ao 9º ano.

Já o Ensino Médio, do 1º ao 3º, em período integral é ofertado pelos colégios Gomes de Souza Ramos e Dr. Genserico Gonzaga Jaime (Jundiaí Industrial).

A Seduc recomenda que pais e alunos que tenham o interesse em ingressar nestas instituições visite-as para conhecer melhor as metodologias de ensino.

“Converse com o gestor, com professores e servidores e aí, sim, faça a sua escolha”, orienta o site institucional da pasta.

Além dos recursos já destinados, a Seduc investirá neste ano R$ 20 milhões nas unidades de tempo integral. O aporte financeiro será destinado à obras de infraestrutura e compra de equipamentos.

Para os novos alunos, o período de solicitação de vaga está aberto e segue até terça-feira (07). A solicitação deve ser feita online no site www.matricula.go.gov.br.

Aqueles que desejam permanecer na mesma escola ou os que, por motivos próprios, desejam mudar para outra também têm até a mesma data para renovarem a matrícula ou para solicitarem transferência.

