Últimos dias para se inscrever em concurso no interior de Goiás com 847 vagas

Com salários de até R$ 11 mil, certame tem vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior

Termina na próxima segunda-feira (06) o período de inscrições para o concurso público com 847 vagas da Prefeitura de Santa Bárbara de Goiás, município a 150 km de Anápolis.

De imediato, 217 profissionais serão convocadas e os demais selecionados figurarão no cadastro de reserva do certame – que tem validade de dois anos, contado da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Em nível fundamental, as oportunidades são para borracheiro, coveiro, cozinheira, eletricista, operário – gari coletor, merendeira, motorista, operários, pedreiro, porteiro servente e vigia noturno.

Para o nível médio e técnico, há vagas para agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, auxiliar de biblioteca, auxiliar de secretaria, auxiliar de farmácia, monitor, fiscal de vigilância sanitária, recepcionista, técnico em enfermagem, técnico em higiene dental, técnico em laboratório e técnico em radiologia.

Já em nível superior, as funções para assistente social, assistente administrativo, controlador interno, biomédico, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ortopedista, médico pediatra, médico PSF, nutricionista, pedagoga social, professor PIII de diversas disciplinas e psicólogo.

Os salários iniciais variam de R$ 998 a R$ 11.755 e os interessados podem se inscrever no site do Instituto Itame, a banca organizadora. A taxa custa entre R$ 50 e R$ 110.

Mais informações estão no edital e na retificação, disponíveis também no site do Instituto Itame

