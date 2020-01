Acidente no Centro de Anápolis para trânsito e deixa jovem e idoso feridos

Rua Barão do Rio Branco e Avenida Ramos Xavier são opções para quem deseja chegar ao bairro Jundiaí e acessar a região Leste

Atualizada com mais informações às 14h20

O final da manhã e início da tarde desta terça-feira (07) foi de lentidão no cruzamento das avenidas Goiás e Senador José Lourenço Dias (antiga Contorno), no Centro de Anápolis.

Isso porque duas motos colidiram no local e os condutores, um jovem de 25 anos e um idoso, ficaram machucados.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros já socorreu às vítimas e às encaminhou a hospitais da cidade.

A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) isolou a área com cones para que os agentes organizem o fluxo de veículos.

A Rua Barão do Rio Branco e Avenida Ramos Xavier, ambas no Centro, foram as opções para precisou chegar ao bairro Jundiaí e acessar a região Leste, respectivamente.

O trânsito foi liberado totalmente pela CMTT às 12h34.

*Com informações do repórter Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco FM

