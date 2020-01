Motorista morre após caminhão cair em barranco na BR-153

Vítima ainda foi arremessada para fora do veículo e atropelada pela carroceria

Um homem de 31 anos morreu na manhã desta terça-feira (07) após se envolver em um grave acidente no km 223 da BR-153, no município de Uruaçu, a 241 km de Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista conduzia um caminhão carregado com limões e abacates quando saiu da pista e tombou em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura.

Com o impacto, a vítima foi arremessada para fora do veículo e atropelada pela carroceria, ficando presa no entre-eixos. A via ficou interditada das 09h30 as 12h40.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e encaminhou o motorista com vida até o hospital de Uruaçu, mas os ferimentos eram graves e ele não resistiu.

No interior da cabine do caminhão, agentes da PRF encontraram um tubo com resquícios de cocaína e dois comprimidos de anfetamina, conhecida popularmente por rebite.

