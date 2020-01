Detentos gritaram “vai morrer” e “desgraça” em confusão na cadeia de Anápolis

O início da noite deste sábado (11) foi de susto para os moradores da região Nordeste de Anápolis, que abriga o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc.

Além de batucadas, detentos promoveram uma gritaria nos pavilhões A e B da cadeia pública. “Vai morrer” e “desgraça” foram alguns dos termos escutados dentro e fora da unidade prisional.

A confusão, no entanto, teve duração curta. Rapidamente o Grupo de Operações Penitenciárias (GOPE) e outras forças policiais se mobilizaram no local.

Algumas bombas de efeito moral foram utilizadas e, de acordo com as autoridades, não foi necessária a realização de quaisquer outros tipos de intervenção.

Nenhum detento ou agente ficou ferido e a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), informou em nota (veja a íntegra no final da reportagem) que sanções serão aplicadas após apuração do caso.

Familiares de detentos chegaram a se aglomerar na porta da cadeia pública de Anápolis em busca de informações após a circulação de áudios do episódio. Ouça:

A administração do Centro de Inserção Social (CIS) Monsenhor Luiz Ilc, unidade pertencente à 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informa que a ordem e disciplina no presídio já foram normalizadas, após detentos de duas alas instigarem e incentivarem a desordem no local, no início da noite deste sábado, 11/01.

A administração ressalta ainda que policiais penais do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (GOPE) estão no local auxiliando nas realizações dos procedimentos operacionais cabíveis, pós controle.

Procedimentos administrativos internos serão abertos para apurar o fato e após averiguações serão aplicados aos detentos que participaram de forma indisciplinar do ocorrido as sanções disciplinares em conformidade com a Lei de Execução Penal (LEP).