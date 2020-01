A identidade do jovem executado a tiros durante a madrugada em Anápolis

Essa foi a segunda morte violenta registrada na cidade neste início de ano

A Polícia Civil confirmou que Jackson Gutierrez Barbosa Pereira, de 27 anos, foi o homem assassinado no início da madrugada desta segunda-feira (13) no Jardim Esperança, bairro localizado no extremo Sul de Anápolis.

Essa foi a segunda morte violenta registrada na cidade em 2020.

Jackson Gutierrez, que foi atingido com pelo menos cinco disparos de arma de fogo em via pública, tinha passagem por roubo e estava preso no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc até o dia 11 de novembro de 2019.

A autoria e a motivação para o crime, por enquanto, permanecem desconhecidas.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) já trabalha para esclarecer o crime.

