Antes de se mudarem, moradores conhecem o imóvel que compraram na planta em Anápolis

Será o primeiro residencial entregue pela MRV, que chegou à cidade em maio de 2018 e projeta mais investimentos

A ansiedade para conhecer a residência para a qual se mudará em breve costuma ser comum entre aqueles que compram um imóvel ainda na planta. Assim, ter contato com seu futuro imóvel antes da entrega das chaves é motivo de alegria para os ansiosos. Os futuros moradores do residencial Arcos do Campo, localizado na Vila Jaiara, em Anápolis, realizaram esse desejo neste sábado (18) por meio de um day-use.

“Sentir o próprio imóvel antes mesmo de receber as chaves”, sintetizou o gestor de vendas da MRV, Rafael Cássio de Aquino, ponderando que os futuros moradores puderam conhecer o padrão de acabamento da obra no residencial — que já estão no estágio final — e aproveitar um café da manhã oferecido pela construtora.

A entrega do Arcos do Campo contribuirá para diminuir o déficit habitacional da cidade, que alcançava quase 10 mil famílias em 2018, segundo dados do Instituto Mauro Borges (IMB). Ao todo, o residencial deve abrigar 240 famílias, beneficiando mais de 500 pessoas. O Arcos do Campo é o primeiro residencial que será entregue em Anápolis pela construtora, que chegou à cidade em maio de 2018. Cerca de 90% das unidades habitacionais do empreendimento já foram comercializadas.

A construtora apostou na modernidade nos projetos do segmento econômico, como a implantação da energia fotovoltaica que deve gerar cerca de 85% de economia em energia elétrica nas áreas comuns do empreendimento. Construído em um terreno de 12 mil m², o Arcos do Campo ainda contará com pomar, salão de festas, playground, bicicletário e bicicletas compartilhadas, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, espaço kids e tomadas USB.

Além do Arcos do Campo, a MRV já fez o lançamento de outros dois residenciais em Anápolis em um ano e meio: o Arcos da Serra e o Arcos do Cerrado. “O nosso objetivo é investir ainda mais na cidade. Pretendemos concluir todos os empreendimentos já lançados até 2021”, projeta Rafael Cássio.

