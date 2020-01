Jovem que matou o ex da namorada em Anápolis foge para Europa após o crime

Parente da vítima também foi baleada nas nádegas durante a criminosa, que ocorreu na porta de casa

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC) concluiu que a morte de Patrick Soares da Silva, de 27 anos, foi orquestrada pelo atual de uma ex-namorada da vítima.

O suspeito deixou o Brasil após o crime, ocorrido em dezembro do ano passado, indo para Europa, e dois jovens apontados como coautores foram presos temporariamente nesta segunda-feira (27).

Patrick foi executado na porta da casa onde vivia, nas mediações da Praça General Ozório, na entrada do Bairro da Lapa, localizado no extremo Oeste de Anápolis.

Os criminosos, no dia da ação, surgiram de um veículo e começaram a atirar. Uma parente de Patrick, que estava com ele, foi baleada de raspão nas nádegas e já passa bem.

O pai da vítima, após se dar conta de tudo que acontecia, chegou a entrar em luta corporal com um dos suspeitos. “[Ele, o autor] matou meu filho atoa por causa de mulher”, disse o idoso na época em uma gravação obtida pelo Portal 6.

Em razão da Lei de Abuso de Autoridade, os envolvidos no crime não podem ter a identidade revelada pela PC. Delegado do GIH, Wlisses Valentin informou que os capturados encontram-se recolhidos no Presídio Estadual de Anápolis.

Quer comentar?

Comentários