Saiba o que fazer para contemplar a Superlua neste domingo (09) em Anápolis

O tempo nublado previsto para este domingo (09) em Anápolis pode atrapalhar a visibilidade do céu que promete, a partir das 20h, mostrar nosso único satélite natural em seu ponto mais próximo da Terra e em sua fase mais luminosa: a da Lua cheia. A essa coincidência, os astrônomos dão o nome de Superlua.

A distância média entre a Lua e a Terra é de cerca de 384 mil quilômetros (km). No entanto, por se tratar de uma órbita oval, essa distância pode variar de 400 mil km, quando mais distante, até cerca de 360 mil km, nos períodos de maior proximidade.

“A Superlua é um evento decorrente da coincidência de dois fatos astronômicos. O primeiro é que a Lua não gira em torno da Terra em formato de circunferência, mas em uma órbita um pouquinho achatada”, explica Marcelo Schappo, coordenador do projeto Astro&Física do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

“Então, ela tem de estar no ponto mais próximo da Terra, que chamamos de perigeu e, ao mesmo tempo, na fase cheia”, completa o professor, que é doutor em física pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Segundo ele, dependendo da regra usada para cada observatório considerar coincidente o perigeu e a lua cheia, é possível haver alguma divergência sobre o momento exato da Superlua.

“Trata-se de uma janela arbitrária, mas no fundo são luas cheias sempre muito bonitas. Vale a pena a observação”, ressalta o físico ao sugerir a observação em todas as datas.

Schappo explica que, devido a essa divergência, alguns observatórios não consideram este domingo (09) como a primeira Superlua do ano. É o caso do Observatório de Lisboa (Portugal), que devido à localização, considera a lua do dia 9 de março como a primeira Superlua do ano.

“Para outros observatórios, a Superlua ocorrerá [em algum momento] entre os dias 7 e 8 de abril, dependendo do horário da observação. Há ainda os que apontam o 7 de maio”, acrescentou.

Já o observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), considera Superluas apenas as que ocorrerão nos dias 9 de março e 7 de maio.

Como observar?

Apesar da previsão apontar que o tempo pode estar nublado, ainda assim será possível contemplar o fenômeno. É que Superlua continuará visível até a madrugada, mas com menor intensidade. O Planetário Digital de Anápolis não funciona aos domingos, mas locais abertos e mais altos, como parques, podem ser uma opção.

Quem preferir acompanhar de casa e optar utilizar binóculos ou lunetas precisam ficar atentos e fazer intervalos durante a observação — uma vez que o brilho mais intenso da lua pode incomodar a visão e, em alguns casos, também trazer prejuízos.

