CPE prende suspeitos de assassinato em Anápolis; vídeo mostra ação criminosa

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar (PM) prendeu na noite desta segunda-feira (10) os dois suspeitos de assassinarem Marcos Ronald de Souza Sobrinho, de 17 anos, em Anápolis.

O crime ocorreu na última sexta-feira (07) no Recanto do Sol e a vítima, que recebeu diversos disparos, morreu instantaneamente.

Imagens de câmeras de segurança colhidas pelas autoridades (assista abaixo) mostram o exato momento da ação criminosa.

Marcos Ronald, que aparenta estar com conversando com alguém no telefone, atravessa a Rua 25 e chega ao outro lado.

De motocicleta, a dupla chega pela via e encontra ele parado. Armado, um desce e começa a atirar. Depois, sobe no veículo e abandona o corpo.

Tanto a arma quanto a motocicleta foram apreendidas pela CPE, juntamente com drogas, balança de precisão, dinheiro e anotações. Os presos, em razão da Lei de Abuso de Autoridade, não tiveram a identidade revelada.

Suspeita-se que um acerto de contas possa estar entre as motivações para o crime, mas o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC) ainda apura essa hipótese.

