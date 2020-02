Próximo jogo do Anápolis Vôlei será acirrado e ingressos gratuitos estão disponíveis

Equipe local vem de três vitórias consecutivas e espera lotar o Ginásio Internacional Newton de Faria

As expectativas para o próximo jogo do Anápolis Vôlei estão altas. É que no próximo sábado (15), a partir das 17h, o time enfrenta o Brasília (DF) pela Superliga B Nacional.

A equipe local vem de três vitórias consecutivas e espera lotar o Ginásio Internacional Newton de Faria. Pablo Kauã, de 13 anos, está otimista em relação ao duelo decisivo.

“Para nosso time chegar ao título, o apoio do torcedor é fundamental. Por isso procurem os locais para a troca de ingressos, pela Prefeitura 156 e nos Rápidos”, disse.

O adolescente se refere ao programa Torcida Premiada, que também apoia o Campeonato Goiano de Futebol. No último domingo (09), Anápolis e Anapolina empataram em 2 a 2, no Estádio Jonas Duarte.

Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, mais de quatro mil pessoas compareceram ao local para acompanhar a disputa Galo x Rubra.

“Uma grande festa que marca um dos maiores clássicos do Centro-Oeste brasileiro”, aponta a pasta ressaltando que o Torcida Premiada é um dos maiores programas de incentivo ao esporte no país.

Para ter direito ao ingresso, o contribuinte deve estar munido do comprovante de que está em dia com os tributos municipais (IPTU, ITU e ISS).

Mas há limite de quantidade para troca. São dois ingressos para cada inscrição imobiliária ou por tomador, limitado a quatro ingressos por cadastro de contribuinte.

A lei estabelece que rege o programa ainda estabelece que os ingressos trocados por meio do programa Torcida Premiada não podem ser vendidos a terceiros.

Confira os pontos de troca:

– Prefeitura de Anápolis

156 Disque Prefeitura

Endereço: Avenida Brasil Sil, nº 200, Centro.

Contato: 99855-1885 (Whatsapp) / 3902-2230

Horário de funcionamento: 8h às 18h

– Unidades do Rápido

Jundiaí

Av. Minas Gerais, 112 – Jundiaí

Telefone: (62) 3902-1029 / 3902-2049

Horário de Funcionamento: 7h às 19h

Anashopping

Av. Universitária, 2221 – Vila Santana

Telefone: (62) 3902-1202

Horário de Funcionamento: 8h às 20h

Jaiara Shopping

Av. Fernando Costa, 49 – Vila Jaiara St. Norte

Telefone: 3902-3727

Horário: 7h às 18h

Observação: Aos sábados, todos os pontos só funcionam até às 12h.

Quer comentar?

Comentários