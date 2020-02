Anápolis terá evento com shows ao vivo, praça de alimentação e produtos de promoção

Entrada é gratuita e participantes encontrarão roupas, calçados, artesanatos e até suculentas

Contando com opções de lazer, oportunidades de negócios e produtos de promoção, será realizado em Anápolis no próximo final de semana a quarta edição do Salão de Negócios, Produtos, Serviços e Vestuário.

O evento acontecerá entre os dias 14 e 16 de fevereiro, das 16h às 23h, na Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí, região Central e nobre da cidade.

A entrada é gratuita e, no local, os participantes encontrarão produtos de artesanato, comercialização de cactos e suculentas, calçados, roupas, além de praça de alimentação, espaço para as crianças e músicas ao vivo.

A estrutura também conta com montagem de standes padronizados para exposição em geral, programação visual colorida, palco e sonorização para apresentações artísticas, mesas e cadeiras no salão de gastronomia e banheiros químicos.

Além de proporcionar algo diferente aos anapolinos, o objetivo do evento é aquecer a economia local e promover o crescimento das micro e pequenas empresas.

O Salão de Negócios, Produtos, Serviços e Vestuário tem apoio do Sincovan, Sebrae-GO e Prefeitura Municipal de Anápolis.

