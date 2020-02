Seleção aberta para trabalhar no Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista

Inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira (17)

Está aberto o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) que está selecionando professores regentes para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

No Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista, as vagas são para ministrar as disciplinas de Analise de Sistemas, Saúde e Segurança no Trabalho, Técnicas de Programação II, Sistemas de Gestão de Conteúdos, Programação para Web, Segurança da Informação, Qualidade e Teste de Software e Iniciação Científica I e II no curso de Técnico em Informática.

Os interessados devem ter formação superior na área ou formação superior com curso Técnico em Informática e fazer inscrição na própria unidade escolar – que fica na Rua Dona Édna de Oliveira Faria, nº 308,

Bairro Maracanã – até a próxima segunda-feira (17).

O valor da hora/aula é R$ 40 e a seleção será feita mediante análise de currículo. O resultado final está previsto para sair no dia 22 de fevereiro.

Mais informações estão no edital.

