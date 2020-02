Bem de saúde, repatriados já cumpriram um terço da quarentena em Anápolis

Grupo passa por avaliações clínicas diárias e têm vasta programação cultural com shows e até cinema

Um terço da quarentena na Ala 2, em Anápolis, já foi cumprido pelos brasileiros repatriados da China.

Hóspedes do hotel de trânsito da Base Aérea eles permanecem sem nenhum sintoma do coronavírus e também de nenhuma outra doença.

“A Operação Regresso à Pátria Amada Brasil reitera assim seu compromisso com o bem estar de todos os envolvidos na operação e com a segurança da população brasileira”, informou boletim divulgado nesta sexta-feira (14).

O texto, assinado pelo Ministério da Defesa, destacou que grupo seguiu a rotina de exercícios, passou pelas avaliações clínicas diárias e também pôde assistir a uma apresentação musical.

Desde que chegaram à cidade, no domingo (09), eles têm tido uma vasta programação cultural. Já puderam, por exemplo, assistir ao filme Coringa (2019), indicado ao Oscar em 11 categorias.

A sessão com o longa, vencedor dos prêmios de Melhor Ator (Joaquin Phoenix) e Melhor Trilha Sonora Original (Hildur Guðnadóttir), ocorreu na última terça-feira (11).

No total, 34 repatriados da China cumprem os 18 dias de quarentena. O grupo é composto por 23 brasileiros adultos, sete crianças, com idades entre dois e 12 anos, e quatro chineses casados com brasileiros.

