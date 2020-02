Chuva forte causa transtornos em todas as regiões de Anápolis

Queda de energia, trânsito pesado e alagamento foram registrados

A chuva desta sexta-feira (14) trouxe transtornos em todas as regiões de Anápolis.

Bairros da região Sul chegaram a ficar sem energia elétrica por cerca de 1h, no início da noite.

No Centro, o Corpo de Bombeiros registrou alagamento próximo aos viadutos da Avenida Brasil.

Motoristas relataram trânsito pesado na Avenida Universitária, que dá acesso à região Noroeste da cidade.

Vias da região Leste sentiram a correnteza e uma residência do Jardim Arco Verde ficou alagada.

“Vai virar peixe hoje todo mundo”, brincou um morador que registrou a cena. O vídeo circula pelas redes sociais.

Previsão

De acordo com o Climatempo, um total de 30mm de chuva são esperados para este final de semana.

No sábado (15), as pancadas estão previstas para cair à tarde e à noite. Já no domingo (16), a chuva deverá ser passageira e ocorrer somente durante o dia.

A mínima estimada pelo instituto no período é de 18ºC e a máxima de 28ºC.

