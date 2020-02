Confira as vagas disponíveis nesta sexta-feira (14)

Interessados precisam comparecer ao órgão com a Carteira de Trabalho e Previdência Social

Nesta sexta-feira (14) informa o Sine Anápolis que 337 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

04 – Vagas para Açougueiro Desossador

01 – Vaga para Agente de Viagem

02 – Vagas para Alinhador de Direção

02 – Vagas para Assistente de PCP

02 – Vagas para Auxiliar Contábil

01 – Vaga para Auxiliar de Montagem de Transformador

01 – Vaga para Auxiliar de Pizzaiolo

02 – Vagas para Bordadeira

05 – Vagas para Cabeleireiro

01 – Vaga para Cadista (Experiência em Metalúrgica)

02 – Vagas para Chapista de Lanchonete

01 – Vaga para Chaveiro

01 – Vaga para Funileiro Montador

01 – Vaga para Lanterneiro de Automóveis

01 – Vaga para Técnico Eletrônico (Forno e Fogões)

03 – Vagas para Marceneiro de Móveis Planejados

01 – Vaga para Tapeceiro de Móveis

Mais informações você pode conferir junto ao Sine da Avenida Senador José Lourenço Dias (antiga Contorno), no Centro, no Vapt Vupt do Anashopping ou na nova unidade do Sine, no Rápido da Vila Jaiara. Interessados precisam comparecer ao órgão munido com a carteira de trabalho.

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.

Quer comentar?

Comentários