Feirão neste sábado (15) terá facilidades para quem quer adquirir imóvel em Anápolis

Evento ocorre das 08h às 18h e interessados contarão com Uber gratuito para poder ir e voltar

As facilidades na hora da compra, como redução no valor do sinal inicial e maior prazo para pagamento das parcelas, se somam aos benefícios que contribuem para a decisão na hora da compra dos imóveis.

Para aproveitar o bom momento do mercado imobiliário e a animação por conta da maior festa popular brasileira, a MRV fará o feirão Carnaval de Ofertas neste sábado (15), em Anápolis.

Os visitantes poderão dar sinal a partir de R$ 700 e pagar a primeira mensal das mães, em maio”, destaca Rafael Cássio, gestor de vendas da construtora.

“Outro grande benefício para quem pretende nos visitar é a parceria com a Uber. Os interessados devem ligar no número 4004-9000 ou entrar em contato pelo Whatsapp pelo número (31) 9 9900-9000 e agendar um horário com a nossa equipe de vendas. O carro levará o cliente até o feirão e depois retornará para a sua casa”, completa.

O Carnaval de Ofertas em Anápolis será, das 08h às 18h, na Avenida Fernando Costa, nº 122, Vila Jaiara. Goiânia também participará do evento e mais de 400 pessoas são esperadas nas duas cidades. A MRV conta com cerca de 1.500 unidades habitacionais de 15 empreendimentos prontos, semiprontos, na planta e em lançamento.

