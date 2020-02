Chuva alaga residências do Parque das Primaveras, em Anápolis

Moradores relatam que precisaram resgatar uma idosa pelos braços

A forte chuva da noite deste sábado (15) provocou alagamentos no Parque das Primaveras, na região Sul de Anápolis.

Residências da Rua Ana Flávia Sabbag foram as mais atingidas e uma idosa de 80 anos precisou ser resgatada nos braços pelos vizinhos.

Os moradores compartilharam as imagens do bairro nas redes sociais. No interior de algumas casas, o chão ficou totalmente encharcado de lama.

Residências ficaram alagadas. (Foto: Reprodução)

“A gente suspeita que o Córrego das Antas transbordou de novo. Sempre que a chuva é forte já dá aquele medo porque não é a primeira vez que isso acontece”, desabafou uma comerciante à reportagem do Portal 6.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores e acompanhou a situação. Apesar dos estragos materiais, ninguém se feriu.

Área de risco

Classificada como propícia à inundação e enxurrada, a Rua Ana Flávia Sabbag é uma das 23 áreas de risco monitoradas pela Defesa Civil em Anápolis.

O Portal 6 tentou contato com o órgão para saber se os moradores das residências afetas tiveram algum tipo de assistência ou acolhida por parte do Poder Público, mas não obteve retorno.

Há um ano, o Parque das Primaveras viveu a mesma situação. Choveu em 14 de fevereiro de 2019 e ruas do bairro ficaram inundadas.

Quer comentar?

Comentários