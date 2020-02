Carnaval Religioso de Anápolis deve atrair mais de 50 mil pessoas neste ano

Instituições vêm apostado nas redes sociais para divulgar os eventos, que começam já nesta sexta-feira (21)

Muita oração, louvor e troca de experiências são esperados para o Carnaval Religioso de Anápolis.

Faltando poucos dias para as festas, as instituições religiosas vêm apostado nas redes sociais para divulgar os eventos.

Os católicos têm o tradicional Festival de Jesus como opção para o curtir os dias de feriado.

Já os evangélicos contam com o Congresso de Mocidades Evangélicas Pentecostais (Comepe), União de Mocidade da Assembleia de Deus (Umada) e Vida Nova Fest, como os maiores festivais.

Em todo o feriado, de sábado (22) até terça-feira (25), estes quatro eventos religiosos devem atrair mais de 50 mil pessoas, incluindo as vindas de outros municípios.

Festival de Jesus

Em sua 33ª edição o evento, organizado pela Renovação Carismática Católica de Anápolis tem como tema Romanos, 12:2 – Não vos conformeis com este mundo. Ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, no Ginásio Carlos de Pina, iniciando-se às 07h30 e terminando às 18h, com celebração diária da Santa Missa.

Comepe

Maturidade é o tema do 55º Comepe, que ocorrerá de 21 a 25 de fevereiro na matriz da Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, no Maracananzinho. A abertura oficial será às 19h30 do primeiro dia e o encerramento às 22h30 do último.

Umada

O 48º Congresso Umada ocorrerá de 21 a 25 de fevereiro na Catedral Madureira, no Centro, e tem Identidade como tema deste ano.

Vida Nova Fest

Na Igreja de Cristo Vida Nova, a festa será de 21 a 27 de fevereiro no templo da Avenida Senador Ramos Caiado, no Maracanã.

