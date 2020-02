Para assaltar loja de rações, homem usou arma e rendeu proprietária em Anápolis

Ação criminosa, elucidada pelo Gepatri, ocorreu em plena luz do dia

Um homem, de 31 anos, foi preso preventivamente nesta terça-feira (18) pelo Grupo Especial de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Gepatri).

Ele estava sendo investigado pela prática de um roubo ocorrido no Universo das Rações, instalado na região Norte de Anápolis.

No crime, ocorrido em dezembro do ano passado, uma arma de fogo foi utilizada para render a proprietária do estabelecimento.

Ela denunciou à Polícia Civil (PC) que todo o dinheiro do caixa havia sido levado na ocasião. A ação criminosa se deu a luz do dia, em plena tarde.

Segundo o Gepatri, diligências foram empreendidas e provas em desfavor do investigado foram juntadas ao inquérito policial, com a respectiva indicação de autoria.

Por conta das restrições impostas pela Lei de Abuso de Autoridade, a identidade do preso não foi divulgada pelas autoridades.

