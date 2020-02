Sicoob tem empréstimo facilitado para quem quer pagar contas ou fazer investimentos em Anápolis

Interessados podem ser beneficiados mesmo com nome no SPC e não precisam ter conta corrente na cooperativa

Equilibrar as contas nem sempre é uma tarefa simples. Por isso, o Crédito Consignado do Sicoob é uma alternativa simplificada de empréstimo pessoal, oferecido pelo Bancoob, para aqueles que precisam de uma força financeira.

Esse empréstimo é destinado aos funcionários públicos federais, estaduais, municipais, empregados de empresas privadas, funcionários e dirigentes das cooperativas de crédito do Sicoob. A contratação não exige uma conta corrente na cooperativa.

Através do serviço, os servidores podem se programar para investimentos, pagando um valor mais justo, além de auxiliar às famílias que podem trocar débitos mais caros, como os de cartão de crédito, por uma única parcela que pode ser paga em condição mais favoráveis.

O limite do empréstimo é personalizado e pode atingir até 30% da renda do interessado. Mesmo que haja restrições no Serasa e SPC, o benefício pode ser liberado.

As taxas de juros do Sicoob estão entre as mais baixas do mercado, conforme a Tabela Comparativa da Previdência Social. Essas taxas, aliadas à comodidade do pagamento em parcelas mensais debitadas diretamente na folha de pagamento do funcionário, traduzem a simplicidade do empréstimo.

Caso o beneficiário não tenha conta corrente, a liberação do crédito pode ser feita no caixa da cooperativa.

Mais informações podem ser adquiridas diretamente com a equipe em uma das unidades do Sicoob.

