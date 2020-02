Ingressos para show de Cleber e Cauan em Anápolis já estão à venda

Outros artistas também já estão confirmados para o evento, que está perto de acontecer

Os fãs de um bom sertanejo já podem se preparar para uma noite com muita festa e cerveja gelada. É que a dupla Cleber e Cauan vai se apresentar em Anápolis no dia 14 de março, no Stillus Hall.

A venda dos ingressos já está acontecendo e os interessados podem adquiri-los nas lojas Visótica, Milênio Conveniência, Império das Maquiagens ou no Detroit Steakhouse. Há também o ingresso delivery pelo telefone (62) 9 9273-5314.

Neste primeiro lote, o bilhete “Esqueminha” com open bar de água, cerveja, refrigerante e catuaba, custa R$ 70.

O “Lounge Sonho” (superior), que inclui uma garrafa de vodka ou whisky, custa R$ 1.100. Já o “Lounge Surreal” (inferior), também com uma garrafa de vodka ou whisky, está sendo vendido por R$ 1.300.

Além dos artistas, que estão em alta por músicas como Pedaço Meu, 200 Reais e Quase, também já está confirmada a presença de Max e Luan, Dj Pedro Moura e Dj Ed Montarroyos no evento.

