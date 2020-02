Noiva que passou constrangimento com vestido no casamento em Anápolis ganha indenização

Situação causou reação dos convidados e ela procurou a Justiça

Por não ter realizado todos os ajustes necessários para adequar o vestido ao corpo de uma noiva, a loja Vânia Noivas e Noivos, instalada no Jardim Nações Unidas, terá de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4 mil a uma mulher de Anápolis.

O acórdão unânime é da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás e foi proferido pelo juiz relator Fernando Moreira Gonçalves mantendo sentença relatada pela juíza Luciana de Araújo Camapum Ribeiro, do 3º Juizado Especial Cível da comarca de Anápolis.

A autora da ação alegou que ao efetuar a locação do vestido e proceder a realização de todos os ajustes necessários para que o mesmo se adequasse ao seu corpo, foi surpreendida, momentos antes da cerimônia, com um ajuste menor na peça, de modo que o zíper não fechava, “situação que lhe causou constrangimento e reação dos convidados”.

Desgaste emocional

Para o juiz Fernando Moreira Gonçalves, é de conhecimento público que a cerimônia precede meses de organização e preparo, de modo que são geradas altas expectativas nos nubentes, os quais idealizam a subida ao altar de forma mais perfeita possível.

“É evidente o injusto desgaste emocional sofrido pela noiva em razão do defeito no vestido, o qual lhe foi entregue em moldes diversos do contratado, muito apertado e impróprio ao uso, fato só constatado momento antes da preparação para o casamento, circunstâncias que ultrapassam os dissabores do cotidiano e autoriza a indenização por danos morais”, justificou.

Para ele, “não merece reparos a sentença vergastada, a qual condenou e recorrente a pagar a recorrida o valor de R$ 4 mil, pois não excessivo a ensejar enriquecimento ilícito nem inexpressivo como reparação”. Recurso conhecido e desprovido”.

O Portal 6 tentou contato telefônico com a Vânia Noivas e Noivos, mas não obteve retorno até o fechamento desta publicação. O espaço está aberto caso a loja queira se pronunciar.

