Duas pessoas morrem em acidente na BR-060 e outra está em estado grave no HUANA

Condutor do Honda City teve apenas escoriações leves, foi submetido ao teste do bafômetro e ficou comprovado que ele não estava bêbado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a morte de um idoso e uma mulher, vítimas de uma colisão transversal na noite desta segunda-feira (02) na BR-060, em Abadiânia.

Segundo a corporação, o acidente aconteceu quando um Honda City que seguia de Goiânia para Brasília bateu em uma Fiat Elba no km 65 da rodovia.

O condutor do carro mais antigo teria feito o retorno sem usar a faixa de aceleração.

Com o impacto, o motorista Ivaldo Alves Ferreira, de 70 anos, e a passageira Meiri Marta de Araújo, de 50 anos, foram ejetados do veículo e morreram no local.

Enivaldo Alves Ferreira, que não teve a idade divulgada, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

O estado clínico dele, conforme a direção da unidade, é considerado grave e será encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Já o condutor do Honda City teve apenas escoriações leves, foi submetido ao teste do bafômetro e ficou comprovado que ele não havia ingerido bebida alcóolica.

Quer comentar?

Comentários