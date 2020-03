Queda de braço entre Sinpma e Prefeitura termina com reajuste de 12,64% para a categoria

“Chegamos ao maior valor que poderia ser dado sem comprometer a saúde financeira do município”, afirma Roberto

Após uma queda de braço que durou meses, o prefeito Roberto Naves (PP) e o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis (Sinpma) chegaram a um acordo nesta terça-feira (03) sobre o pagamento do reajuste anual da categoria.

“Abri as planilhas orçamentárias do município e as suas projeções, testamos cenários e chegamos ao maior valor que poderia ser dado (12,64%) sem comprometer a saúde financeira do município”, informou o chefe do Executivo nas redes sociais.

Dividido, o percentual começará a ser pago neste mês e terminará em novembro. O sindicato exigia reajuste de 17,55%, sendo 12,84% do índice do piso salarial e 4,19% da inflação acumulada no período. “De janeiro até agora, fizemos três assembleias gerais, dois dias de paralisações e nem por isso nos deixamos abater e nem desistimos do nosso objetivo”, afirmou Márcia Abdala, presidente da entidade.

Anteriormente, Roberto havia apresentado outras duas propostas de aumento à categoria: 10,5%, parcelado em dez vezes com juros sob juros de 1%; ou 7% à vista, sendo ambas contando a partir de março. O prefeito afirma que em todos os momentos da negociação atuou com responsabilidade e transparência.

“É assim que se trata a gestão pública, de forma técnica e responsável, sem politicagem eleitoreira dos que deixaram a casa bagunçada e agora querem tumultuar”, disse ressaltando que muitos municípios estão a caminho de decretarem falência por conta da irresponsabilidade fiscal.

