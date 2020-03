Adolescente é morto a facadas em bairro da região Sul de Anápolis

Área já foi isolada para a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal

A noite desta sexta-feira (13) terminou com um homicídio no Jardim Esperança, bairro localizado no extremo da região Sul de Anápolis.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima é um adolescente de 16 anos que foi morto a facadas.

O autor do crime fugiu do local e ainda não foi localizado.

A área já foi isolada para a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML).

Caberá ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil elucidar o caso.

Mais informações a qualquer momento.

