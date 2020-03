Cinco unidades de saúde em Anápolis serão exclusivas para casos de coronavírus

Prefeitura está preparando 100 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI na rede pública de saúde

O prefeito Roberto Naves (PP) anunciou em coletiva de imprensa, realizada na noite desta sexta-feira (13) transmitida pelo stories do Instagram do Portal 6, cinco Unidades de Referência em Coronavírus (URC) em Anápolis.

Elas serão instaladas nas unidades de saúde da rede pública instaladas na Vila União, Recanto do Sol, São José e do Bairro de Lourdes e Parque Iracema e começarão a funcionar a partir da próxima quarta-feira (18).

Em todas elas, o atendimento será exclusivamente para casos relacionados ao Covid-19, o novo coronavírus. Com exceção da URC Parque Iracema, que funcionará 24h, as demais estarão abertas todos os dias das, 07h às 22h.

Cada uma das cinco URCs contará com três equipes, uma fixa e duas volantes, compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Estão sendo preparados cerca de 100 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI na UPA 24h, Hospital Municipal e Hospital Evangélico para atendimento exclusivo de casos de coronavírus.

Pessoas que fazem parte do grupo de risco (crianças de 0 a 3 anos, idosos a partir de 60 anos e portadores de doenças crônicas) devem procurar as URCs em caso de qualquer sintoma de gripe e/ou falta de ar.

Já as demais, é recomendado que inicie o atendimento por meio do Zap do Coronavírus que fará o direcionamento correto de qual unidade de saúde procurar.

