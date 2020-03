Prefeitura de Anápolis cria o Zap do Coronavírus

Inédito no país, canal funcionará como uma ponte entre a população e as unidades de saúde

Em coletiva de imprensa realizada na noite desta sexta-feira (13) e transmitida pelo stories do Instagram do Portal 6, o prefeito Roberto Naves (PP) anunciou a criação do Zap do Coronavírus.

Inédito no país, o canal no aplicativo de mensagens ficará disponível a partir da próxima quarta-feira (18) e integrará o já existente Zap da Saúde.

A orientação da Prefeitura de Anápolis é que qualquer pessoa que esteja fora do grupo de risco e apresente algum sintoma, como dor de cabeça ou febre, inicie o atendimento pelo Zap do Coronavírus.

Por lá, os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) farão o direcionamento correto de qual unidade de saúde procurar.

Os grupos do Zap do Coronavírus poderão ser encontrados pelo www.anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura/. Atendimentos também serão realizados pelo Disk Prefeitura 156.

