Roberto explica como será o funcionamento das escolas na próxima semana

Medida se estende aos demais equipamentos e serviços públicos da Prefeitura de Anápolis

“Não há a necessidade de suspender nada em Anápolis”, afirmou o prefeito Roberto Naves (PP) na coletiva de imprensa realizada na noite desta sexta-feira (13) e transmitida pelo stories do Instagram do Portal 6.

O gestor pontuou que o município não tem nenhum caso Covid-19, o novo coronavírus, confirmado e que o funcionamento da estrutura da Prefeitura de Anápolis continua normal.

Isso significa que as atividades nas escolas, creches, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SFCV) e demais equipamentos e serviços públicos municipais seguirão com o andamento diário normal.

“Se houver a necessidade vamos reavaliar, mas por enquanto os serviços da Prefeitura de Anápolis continuam”, pontuou.

A única exceção é o Centro de Convivência de Idosos (CCI) que interrompeu as atividades nesta sexta-feira (13) pois todas ocorrem em âmbito coletivo e os frequentadores são do grupo de risco, em sua maioria idosos com mais de 60 anos.

