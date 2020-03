Aos 97 anos, morre o advogado e escritor anapolino João Asmar

Com mais de 60 anos de atuação no Direito e na docência universitária, ele particiou de 253 julgamentos durante a carreira e formou centenas de profissionais da cidade

Será enterrado às 14h30 desta terça-feira (17), no Cemitério São Miguel, no Centro de Anápolis, o corpo do advogado, escritor e professor universitário João Asmar.

Ele, que tinha 97 anos de idade, estava internado no Hospital Evangélico Goiano e teve morte natural. O corpo está sendo velado no salão da funerária São Sebastião.

Além de docente por mais de 20 anos e autor de diversas publicações, João Asmar se destacou muito na advocacia, área em que atuou por 61 anos, participou de 253 julgamentos e ajudou na formação de centenas de profissionais do Direito no estado de Goiás.

Muito quisto por toda a classe e, sobretudo por ex-alunos, João Asmar recebeu as mais altas honrarias que um cidadão anapolino e goiano poderia alçar. Entre as incontáveis congratulações, estão a Medalha Anhanguera, no grau Comendador, conferida pelo Estado de Goiás; a Medalha Pedro Ludovico, concedida pelo Legislativo Estadual; a Medalha do Centenário Zeca Batista e a Comenda Gomes de Souza Ramos, outorgadas pelo Municipio.

Recebeu ainda homenagens de diversas outras instituições locais. Na Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) há uma biblioteca e um memorial que leva o nome do advogado.

