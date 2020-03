Roberto estuda distribuir cestas básicas para estudantes carentes após suspensão das aulas

Medida valeria enquanto durar a quarentena do novo coronavírus, que impede as crianças de terem acesso à merenda

Com a suspensão das aulas na rede municipal de Educação nesta quarta-feira (18), o prefeito Roberto Naves (PP) estuda medidas para amparar estudantes mais carentes que contavam com a merenda escolar.

O Portal 6 apurou que, num primeiro momento, seguindo a tendência de diversas cidades, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) avaliou continuar servindo as refeições nas unidades de ensino.

No entanto, a Prefeitura de Anápolis optou por resguardar as profissionais da merenda pelo fato de que boa parte delas compõe o grupo de risco de contaminação do Covid-19, o novo coronavírus.

O Governo do Distrito Federal, que também manteve as unidades fechadas, instituiu uma Bolsa Alimentação Escolar durante o período de suspensão das aulas.

Em Anápolis, conforme fontes da Semed ouvidas pela reportagem, a implementação de uma iniciativa como essa seria inviável a curto prazo.

Uma das possibilidades que ganha força no âmbito da gestão municipal seria montar cestas básicas para distribuição às famílias dos alunos carentes da rede a partir do estoque já disponível para a merenda nas escolas.

O Banco de Alimentos também ajudaria no fornecimento e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda no mapeamento e distribuição.

Quer comentar?

Comentários