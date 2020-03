PM não dará trégua para os estabelecimentos que insistirem em ficar abertos em Anápolis

View this post on Instagram

Alguns comerciantes estão dizendo que não vão fechar as portas. Eles estão pensando apenas no prejuízo financeiro e se esquecendo que o bem mais precioso que temos é nossa vida. Infelizmente atitudes irracionais como a de não cumprir a ordem de fechamento de seu comércio coloca não só a vida do autor em perigo, coloca a de terceiros. Por isso a PM irá fiscalizar e fechar quem não estiver de acordo com a legislação publicada em caráter de emergência. Disque Denúncia: 62 995 530 026. Sigilo absoluto! Fonte: Comunicação Social do 4° BPM. 3° CRPM, CUIDANDO DO CORAÇÃO DE GOIÁS! Repostado de @ten.coronel.bruno