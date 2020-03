Leandro vai destinar R$ 1 milhão da Câmara para o combate ao coronavírus em Anápolis

Recursos, economizados pela mesa diretora, seriam depositados um fundo criado para execução de projetos de infraestrutura do Poder Legislativo

A Câmara Municipal pretende repassar R$ 1 milhão à Prefeitura de Anápolis para auxiliar nas ações de combate ao Covid-19, o novo coronavírus.

Este recurso, segundo o presidente Leandro Ribeiro (PP), é fruto de economia feita pela mesa diretora da Casa de Leis neste ano de 2020 e que, no final do exercício, seria destinado a um fundo criado para execução de projetos de infraestrutura do Poder Legislativo.

Segundo o vereador, a área financeira e orçamentária da Câmara Municipal foi consultada e confirmou que a doação deste montante não prejudica a execução das ações previstas. Para Leandro Ribeiro, o momento é delicado e todos devem colaborar.

“Não é hora de falar em política, mas de unir forças para conter o avanço do coronavírus”, alertou. Atendendo aos decretos estadual e municipal, Câmara Municipal suspendeu os atendimentos e colocou a maior parte dos servidores em home office até o dia 31 de março.

