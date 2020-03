Vereador pede à Prefeitura para rever o calendário do IPTU e outros tributos em Anápolis

Parlamentar justifica que a pandemia do novo coronavírus trará consequências e impactos na economia local

O vereador Jean Carlos (PTB) encaminhou, no último 17 de março, uma indicação à Prefeitura de Anápolis solicitando medidas para amenizar os impactos tributários do calendário fiscal de 2020 do município.

Segundo ele, uma ação nesse sentido se faz necessária devido a pandemia do novo coronavírus que trará consequências e impactos na economia local.

A sugestão de Jean é que os tributos municipais, como IPTU, ISS e taxas de alvará tenham, prazos revistos ou dilatados, ou que sejam propostos parcelamentos.

Em discurso, ele disse que sabe da importância da arrecadação para a máquina pública, mas que é inevitável propor alterações diante do atual cenário.

O parlamentar lembrou ainda que para evitar a proliferação da doença, diversos estabelecimentos tiveram atividades suspensas.

“Que o prefeito delegue ao secretário Marcos Abrão para que monte um comitê e faça os estudos”, disse o parlamentar. O texto aprovado por unanimidade entre os vereadores presentes.

Silêncio

A Secretaria Municipal da Fazenda foi procurada pelo Portal 6 na sexta-feira (20) para saber se o documento havia chegado até a pasta e se seria analisado, mas não obteve resposta da assessoria de comunicação da Prefeitura de Anápolis.

Quer comentar?

Comentários