Confira as vagas disponíveis nesta quarta-feira (25)

Sine também tem aviso importante, que deve ser observado pelos interessados

Nesta quarta-feira (25) informa o Sine Anápolis que 316 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

01 – Vagas para Cadista (Experiência em Metalúrgica)

11 – Vagas para Consultor de Vendas

02 – Vagas para Alinhador de Direção

01 – Vaga para Auxiliar de Mecânico Diesel

11 – Vagas para Corretor de Imóveis

04 – Vagas para Cortador de Roupas

01 – Vaga para Esteticista Corporal

02 – Vagas para Fonoaudiólogo Geral

01 – Vaga para Gerente de Vendas

04 – Vagas para Instalador de Som e Acessórios de Veículos

02 – Vagas para Lavador de Caminhão

03 – Vagas para Marceneiro de Móveis Planejados

01 – Vaga para Mecânico de Empilhadeira

01 – Vaga para Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado

02 – Vagas para Mecânico de Automóveis

01 – Vaga para Médico Clinico Geral

“Devido ao momento que estamos passando de Pandemia e seguindo as instruções dos órgãos de saúde e terminações dos nossos governos. O atendimento ao público em nossa Unidade foi suspenso. Para consultar nossas vagas Acesse o Portal Emprega Brasil ou o Aplicativo Sine Fácil”, informa o Sine Anápolis.

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.

