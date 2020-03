Novo decreto de Caiado permite que novos setores da economia voltem a funcionar

Governador ressalta que permissão tem regras que devem ser observadas para minimizar riscos de transmissão do novo coronavírus

Novo decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM), publicado na noite desta quinta-feira (26), permite que novos setores da economia voltem a funcionar em Goiás.

A partir de agora, restaurantes, lanchonetes, oficinas e borracharias instaladas às margens de rodovias goianas podem reabrir as portas.

Oficinas mecânicas e borracharias igualmente poderão retornar às atividades, mas em regime de revezamento.

Os hotéis também tiveram o funcionamento alterado. O decreto permitiu que pessoas que atuem na prestação de serviços públicos ou atividades privadas consideradas essenciais poderão se hospedar em solo goiano.

Obras da construção civil relacionadas ao saneamento básico, energia elétrica, hospitalares, penitenciárias, sistema sócio educativo, infraestrutura do poder público e aquelas de interesse social, bem como os estabelecimentos comerciais e industriais que lhes forneçam os respectivos insumos, estão autorizadas a ter continuidade.

O decreto define ainda que os envolvidos nestas atividades devem realizá-las em uma distância mínima de dois metros – podendo ser reduzida para até um no caso de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs )que impeçam a contaminação pelo novo coronavírus.

Pelo Twitter, Caiado ressaltou que as regras ser observadas para minimizar riscos de transmissão do novo coronavírus.

Assinei nova alteração no decreto que estabelece suspensão e o funcionamento de alguns serviços em Goiás para evitar a proliferação do novo coronavírus em nosso Estado. Obras de construção civil de serviços essenciais, oficinas, restaurantes em rodovias liberados, mas com regras. pic.twitter.com/bweEWieeOt

