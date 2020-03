Número de mortes pelo por covid-19 no Brasil sobe de 57 para 78 em 24h

Considerando um mês após o primeiro infectado, o Brasil fica atrás da China mas a frente da Itália no avanço da pandemia

Nesta quinta-feira (26) completa um mês do primeiro caso confirmado do novo coronavírus (covid-19) no Brasil.

Durante este período a pandemia produziu 78 mortes, conforme atualização do Ministério da Saúde divulgada hoje (26). A taxa de letalidade é de 2,7%.

Ontem, as mortes já haviam se expandido para além de São Paulo e do Rio de Janeiro, com falecimentos em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no Amazonas.

Considerando um mês após o primeiro infectado, o Brasil fica atrás da China (213 mortes e 9.802 casos) mas a frente da Itália (29 mortes e 1.694 casos).

O total de casos confirmados saiu de 2.433 ontem para 2.915 casos.

O resultado de hoje marcou um aumento de 54% nos casos em relação ao início da semana, quando foram contabilizadas 1.891 pessoas infectadas.

