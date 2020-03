“Obrigado de coração”, diz Gusttavo Lima sobre doação de álcool em gel da Bio Instinto

Empresa decidiu fabricar o produto e vendê-lo a preço popular em Anápolis durante a pandemia do novo coronavírus

Um dos destaques da live do Gusttavo Lima, ocorrida entre a noite de sábado (28) e madrugada de domingo (29), foi o gesto do empresário anapolino Maxwell Alves Elias.

Para as mais de 11,5 milhões de pessoas que acompanharam o Buteco em Casa no YouTube e no Facebook, o cantor sertanejo anunciou a doação de dez mil frascos de álcool em gel da marca Bio Instinto.

“Obrigado de coração”, disse Gusttavo Lima sobre a atitude do empresário Maxwell Alves Elias e do Grupo Bio Instinto. Os produtos serão enviados para instituições de caridade.

Em tempo

Genuinamente anapolina, a empresa decidiu produzir álcool em gel após o produto ficar em falta na maioria dos estabelecimentos da cidade por conta da pandemia do novo coronavírus.

“O objetivo principal é oferecê-lo a preço justo, confortável, para que todos consigam ter acesso a esse item indispensável nesse momento de crise”, afirmou o Grupo Bio Instinto.

