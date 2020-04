Ainda tem dúvida sobre o que pode abrir? Baixe a cartilha do Governo de Goiás

Medidas de isolamento social foram prorrogadas até 19 de abril

Com a publicação nesta sexta-feira (03) do Decreto nº 9.645, de 03 de abril de 2020, que estabeleceu o funcionamento de autopeças, feiras livres de hortifrutigranjeiros, cartórios extrajudiciais e escritórios de profissionais liberais, entre outras atividades, a a cartilha Abre e Fecha do Governo de Goiás foi atualizada.

A publicação detalha quais estabelecimentos comerciais podem permanecer abertos e os que devem fechar as portas durante o período de isolamento social, além de fazer orientações sobre o que deve ser seguido pelas empresas.

A nova legislação, prorrogou por 15 dias – até o dia 19 de abril – a quarentena em razão da transmissão comunitária do novo coronavírus, para diminuir a velocidade de propagação da Covid-19 em todo o território goiano.

“Em Goiás, o governo está tomando todas as providências para manter as pessoas isoladas e com saúde”, afirmou o governador Ronaldo Caiado em coletiva que apresentou as medidas determinadas pelo novo decreto.

