Isolamento social pelo coronavírus não paralisa as obras de infraestrutura em Anápolis

Trabalhadores dão seguimento a 25 construções em toda a cidade, mas com alguns cuidados

Os decretos de isolamento social com as regras para evitar a propagação do novo coronavírus não restringiram as obras de infraestrutura do Poder Público.

Em Anápolis, segundo levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a pedido do Portal 6, um total de 25 seguem em andamento por toda a cidade.

Dentre elas, estão a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Leblon e da Vila Norte, que de acordo com a pasta, estão em fase final de acabamento.

Na mesma condição também estão as oito arenas esportivas no Bairro da Lapa, Polocentro, Aldeia dos Sonhos, Calixtópolis, Adriana Parque, Residencial Buritis, Morada Nova e Setor Sul.

Por depender de melhorias no sistema de drenagem, as obras no Feirão da Vila Norte e no Feirão do Jardim Alexandrina estão em um ritmo mais lento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, todos os profissionais envolvidos estão trabalhando com uma distância de mais de um metro entre si e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A pasta ressaltou ainda que servidores com idade igual ou superior a 60 anos ou com sintomas gripais foram afastados de suas funções.

