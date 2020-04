Sargento Anderson José assume mandato de vereador em Anápolis

“O que precisar de mim para o bem da cidade, estarei à disposição”, declarou

Primeiro suplente do PMN, Sargento Anderson José (PMN) foi empossado vereador na sessão extraordinária de sexta-feira (03) da Câmara Municipal de Anápolis.

Ele assume a vaga com a licença do titular, Luzimar Silva, que se ausenta do mandato, por motivos particulares, pelo período de 60 dias.

Na sessão, Sargento Anderson José disse ainda estava muito feliz por tomar posse como vereador na cidade que o acolheu de abraços abertos, quando chegou em 1991, como sargento da Ala 2 (antiga Base Aérea).

“O que precisar de mim para o bem da cidade, estarei à disposição”, disse o parlamentar, lembrando também que se junta ao Legislativo nos esforços para combate à pandemia do coronavírus.

Sargento Anderson José teve 1.170 votos na eleição de 2016, ficando como primeiro suplente na coligação PMN-PPL-PCdoB, que acabou elegendo Teles Júnior (PMN) e Luzimar Silva.

