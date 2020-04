CPE se mobiliza e consegue alimentos e leite para orfanato furtado em Anápolis

Local atende mais de 40 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou familiar

O Instituto Luz de Jesus, que teve alimentos furtados, recebeu uma surpresa da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis.

Nesta terça-feira (07), os militares se deslocaram até a unidade, no Recanto do Sol, para entregar uma grande quantidade de cestas básicas e leite.

Mantimentos, de acordo com o soldado Nascimento, arrecadados pela CPE após mobilização com amigos e empresários do Batalhão.

“Lá tem crianças e adolescentes que são especiais, que usam fraldas geriátricas e precisam desta ajuda”, pontuou o policial.

De acordo com o Instituto Luz de Jesus, eles somam mais 40 e são oriundos de vulnerabilidade social ou familiar.

Em tempo

Interessados em ajudar o Instituto Luz de Jesus neste período de quarentena podem entrar em contato pelos telefones (62) 3318-4168 , (62) 9 9201-5932, (62) 9 9232-6937 ou (62) 9 9136-7001.

Uma conta bancária, em nome do Instituto Luz de Jesus, também foi disponibilizada na Caixa Econômica Federal: Agência 2288, operação 003, C/C 1223-0.

