Temporal deixa pelo menos sete famílias desabrigadas em Anápolis

Situação é monitorada pela Defesa Civil

A Defesa Civil aponta que pelo menos setes famílias ficaram desabrigadas após o temporal que caiu nesta terça-feira (07), em Anápolis.

A forte chuva atingiu em cheio residências do Vila São Vicente e o Residencial do Trabalhador, bairros localizados no extremo Sul da cidade.

Segundo a Defesa Civil, a Prefeitura de Anápolis ofereceu suporte e abrigo para os moradores diretamente atingidos, mas eles optaram por passar a noite na casa familiares e amigos.

As famílias seguem monitoradas pelo órgão. O Corpo de Bombeiros contabilizou apenas prejuízos materiais no local.

