Idoso de 60 anos é o novo caso de transmissão comunitária de Covid-19 em Anápolis

Desde o início da pandemia, a cidade já registrou 13 casos confirmados do novo coronavírus

O Portal 6 obteve com exclusividade o perfil do décimo terceiro caso confirmado do novo coronavírus em Anápolis, anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no início da noite desta quarta-feira (08).

Se trata de um idoso, de 60 anos, sem histórico de viagens recentes — o que caracteriza transmissão comunitária, quando não é possível traçar a origem da contaminação.

Além dele, outro idoso, de 62 anos, teve diagnóstico laboratorial de Covid-19 por transmissão comunitária em Anápolis.

Desde o início da pandemia, a cidade registrou já 13 casos confirmados do novo coronavírus.

“Dos quais um está internado, sete estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e cinco já finalizaram o período de isolamento domiciliar”, informa a Semusa.

Quer comentar?

Comentários