Auxílio alimentação para alunos da rede estadual em Goiás já foi depositado

Valor corresponde a R$ 150 e saque pode ser feito nos cartões do Cidadão, Bolsa Família ou Renda Cidadã

Dois lotes do auxílio alimentação para alunos da rede estadual que são beneficiários dos programas Bolsa Família, Renda Cidadã e Cartão Cidadão já foram depositados pelo Governo de Goiás. Quase 91 mil alunos devem receber o valor de R$ 150, correspondentes a R$ 75 por cada período de 15 dias de suspensão das aulas presenciais.

O benefício foi instituído pelo Decreto nº 9.643, que criou o programa de alimentação escolar da rede pública de ensino durante o período de enfrentamento à Covid-19. Na ocasião, ficou estabelecido o aporte de R$ 75 aos alunos, referente aos primeiros 15 dias de suspensão das aulas.

Diante da prorrogação da suspensão até 30 de abril, o Governo de Goiás depositou outros R$ 75 para os próximos 15 dias. O pagamento será realizado nos cartões Bolsa Família, Renda Cidadã ou Cartão Cidadão.

A terceira parcela de mais 15 dias de suspensão de aulas deve ser quitada em abril. O Governo de Goiás estuda, em parceria com o Governo Federal, outros mecanismos de atendimento aos estudantes em relação à alimentação escolar.

Público-alvo

O repasse do benefício às famílias mais carentes foi uma determinação do governador Ronaldo Caiado (DEM) à secretária de Educação, Fátima Gavioli. O principal intuito é auxiliar os estudantes durante o período de suspensão das aulas, em especial aqueles que têm na merenda escolar a refeição mais importante do dia.

A titular da pasta destacou que, no início, pensou em fornecer alimentação nas escolas por meio de marmita ou kit-lanche, mas isso se tornou inviável devido à possibilidade de aglomeração e risco de disseminação do novo coronavírus.

A solução foi, então, estabelecer uma parceria entre a Seduc, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds) e o Gabinete de Políticas Sociais.

“O decreto é fruto da união de um governo que pensa primeiro nas pessoas e na qualidade de vida delas”, explicou a secretária.

