Como a Inteligência Artificial influencia o nosso cotidiano

Dispositivos tecnológicos que são capazes de aprender, ou capazes de efetuarem o atendimento ao cliente em uma loja virtual. Falando assim até parece que estamos imaginando as características de um futuro distante.

Mas e se eu falar para você que isso tudo já está acontecendo no seu dia a dia, na hora em que você abre o seu e-mail, no instante em que você acessa um e-commerce, enfim, em várias situações cotidianas?

Pois é, nos dias de hoje a Inteligência Artificial está mais presente do que você imagina. Ela nos auxilia em diversos aspectos, desde quando fazemos uma pergunta para um chatbot de uma loja online até nas sugestões de vídeo que o Youtube disponibiliza para nós.

Além disso, a IA – como também é conhecida a Inteligência Artificial – também pode ser usada em softwares destinados para a área da saúde, em aplicativos de gestão de lojas e em mais uma infinidade de projetos.

A Inteligência Artificial e o gerenciamento de um site

Quem é empreendedor sabe que nos dias de hoje se você tem uma empresa, mas não tem um site, então a sua empresa não existe. Se a propaganda é a alma do negócio, a presença online é o coração dele.

Hoje em dia, quando se fala em presença online é necessário ter o pacote completo: um site, um domínio e uma hospedagem de site. Com isso, o seu empreendimento ganha credibilidade, adquire mais profissionalismo e mais alcance de público.

Todos esses elementos são essenciais para quem deseja ter um projeto profissional e pautado nos principais pilares da sociedade moderna.

E onde entra a Inteligência Artificial nisso tudo? Simples, hoje em dia já existem plataformas de construção e gerenciamento de sites que utilizam recursos de Inteligência Artificial. O melhor exemplo disso é o Zyro.

Essa plataforma possui um recurso em que ele gera conteúdo de forma automática, ou seja, o usuário não precisa parar para redigir nada, basta apenas selecionar as categorias. Além disso, o escritor com IA utiliza os termos de busca adequados, com o objetivo de otimizar o conteúdo para as técnicas de SEO.

A Internet das Coisas é possível com uma ajudinha da Inteligência Artificial

Você já ouviu falar na IoT, também chamada de “Internet of Things”, ou melhor, na Internet das Coisas?

A Internet das Coisas consiste em uma enorme rede de dispositivos conectados. Por meio dela todos os demais equipamentos do dia a dia de um indivíduo, de uma instituição, de um escritório ou até mesmo de uma cidade inteira, estão conectados na internet.

Isso é possível por causa da IA, que proporciona dispositivos inteligentes capazes de serem conectados com a web. A TV, por exemplo, é um eletrodoméstico que há tempos migrou para a internet.

Além disso, há os wearables (dispositivos vestíveis). Eles consistem em pulseiras inteligentes e smartwatches capazes de receber sensores que possibilitam que eles sejam conectados à internet e disponibilizam uma série de recursos.

As várias aplicações da Inteligência Artificial

A IA está presente em várias situações no cotidiano. Em muitos casos a gente nem repara que muitas das atividades do nosso dia a dia são auxiliadas por vários algoritmos trabalhando em conjunto.

Logo abaixo vamos mostrar alguns exemplos práticos de como essa tecnologia é utilizada

Na área da saúde

A IA já é utilizada, por exemplo, para os médicos compreenderem com mais segurança os fatores de risco da diabetes. Nesse caso entram em ação vários algoritmos que são capazes de prever o risco de hospitalização em pacientes que possuem a doença.

A Inteligência Artificial também auxilia na prevenção do câncer de mama por meio de análises da mamografia.

Na indústria automobilística

Graças aos dispositivos inteligentes aplicados nos automóveis, já é possível apontar os padrões de comportamento e os interesses dos donos. Desse modo, o veículo pode ajustar sozinho a temperatura, o posicionamento dos espelhos e até sintoniza a estação de rádio preferida.

Além do mais, ao invés de alertar sobre a necessidade de troca do óleo, o carro vai consultar a agenda do motorista, ligar para o posto de confiança e agendar o serviço de troca. Caso seja um automóvel sem motorista, ele pode ir até sozinho até ao local.

No gerenciamento de uma loja

A Inteligência Artificial estipula a quantidade adequada de reposição para cada produto, em cada loja ou elo da cadeia logística. Sendo assim, o cliente encontra com facilidade o produto no ponto de venda, permitindo ainda que e a indústria e o varejo tenham prejuízo com estoques acima da demanda.

No caso de um e-commerce, a IA permite que o produto pesquisado em uma loja online apareça em outras páginas da próxima navegação do internauta.

Ainda no segmento das lojas virtuais, a inteligência artificial detecta com precisão o potencial de fraude em um negócio. O PayPal, por exemplo, conta com recursos que servem para evitar lavagem de dinheiro em seu sistema de pagamento.

Das páginas dos livros de ficção científica para a vida real

Assim a Inteligência Artificial chegou aos nossos dias, auxiliando no modo como trabalhamos, estudamos, consumimos produtos, serviços e entretenimento.

E aí, você conhece mais alguns exemplos da Inteligência Artificial no nosso dia a dia? Utiliza alguns serviços ou produtos que fazem uso dessa tecnologia? Conte para nós qual é a sua experiência com a IA.

